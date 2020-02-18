Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirazlı
Mahallesi'nde yaşayan Şener Aras'ın (40) işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları evine gitti.
Aras'ın hareketsiz halde bulunması üzerine arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ece gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aras'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Aras'ın cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.
Su dağıtım firmasında çalışan Aras'ın bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.