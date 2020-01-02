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Aydın'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölen çocuk toprağa verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk defnedildi.

02.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:58 Aydın'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölen çocuk toprağa verildi
'ın ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk defnedildi.
Alınan bilgiye göre, önceki gün karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Dilvin Ak, durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakım ünitesine alındı.
Dilvin Ak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşam mücadelesini yitiren Ak'ın ailesi, hastanenin ihmali bulunduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu.
Ak'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Durasıllı Mahallesi'ne getirilen cenaze, camide kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağı verildi.
Cenaze töreninde, Dilvin'in annesi Fadime Ak ve dedesi Servet Ak ile Beşeylül Ortaokulundaki sınıf arkadaşları gözyaşı döktü.

Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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