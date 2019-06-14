14.06.2019 12:40
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Aydın'da karne heyecanı

Aydın

Aydın'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi.

Aydın'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kocagür Ortaokul ve İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere karnelerini verdi.
Köşger'le yıl boyunca neler öğrendikleri konusunda bir süre sohbet eden öğrenciler, daha sonra karne hediyelerini aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Köşger, öğrencilerin uzun bir periyotun ardından yaz tatiline girdiklerini söyledi.
İl genelinde eğitim öğretim döneminde yapılması gereken bütün faaliyetlerin yerine getirildiğini aktaran Köşger, 180 bin öğrencinin karne aldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Selim Köşger, Aydın, Güncel

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