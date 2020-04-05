Aydın'da kavga eden 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavga eden 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
05.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:04
Yeşilyurt Mahallesi'nde B.A. (19) ile H.A. (17) arasında nedeni belirlenemeyen tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga edenleri ayırdı.
Haklarında işlem başlatılan 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Öte yandan yaşlarından dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanan bu kişiler hakkında idari işlemin de başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA