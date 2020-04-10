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Aydın'da kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Aydın'ın Söke ve Efeler ilçelerinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendilerini pasta ile bekleyen mahallelilerin sürpriziyle karşılaştı.

10.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:08
Aydın'da kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz
Aydın 'ın Söke ve Efeler ilçelerinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendilerini pasta ile bekleyen mahallelilerin sürpriziyle karşılaştı.
Söke Kemalpaşa Mahallesi'nde market işleten Tahsin Tunç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz yapmak için kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu.
Marketin olduğu yere gelen ekipler, maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan 5 kişi tarafından alkışlarla karşılandı. Polislere, üzerinde "Kahraman Polis Teşkilatımızın Polis Haftası Kutlu Olsun" yazılı pasta kesilerek ikram edildi.
Gazetecilere açıklama yapan Tunç, polislerin, koronavirüsle mücadele sürecinde yoğun çalıştıklarını belirterek küçük bir sürprizle onlara moral verdirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Efeler ilçesinde de Sağlık Caddesi'nde oturan mahalle sakinleri, benzer ihbarda bulunarak caddeye gelen polisleri balkonda alkışlarla karşıladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Aydın, kavga, Söke, Güncel
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