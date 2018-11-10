Aydın'da Kaybolan Alzaymır Hastası Kadın Aranıyor

Aydın
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ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan 85 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.
Cuma Mahallesi'nde perşembe gününden bu yana 85 yaşındaki alzaymır hastası Elmas Altınkurt'tan haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu.
Bunun üzerine Altınkurt için bölgede arama başlatıldı.
Çalışmalara katılan polis, İl Jandarma
Komutanlığı ve Kuşadası
AKUT ekipleri, Altınkurt'un gidilebileceği bölgelerde iz takip köpekleriyle arama çalışmalarını sürdürüyor.
Karacasu,Aydın
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:53