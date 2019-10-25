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Aydın'da kaybolan alzaymır hastası kadını jandarma buldu

Köşk ilçesinde, ormanlık alanda baygın halde bulunan alzaymır hastası kadın, tedavi altına alındı.

25.10.2019 14:10Aydın'da kaybolan alzaymır hastası kadını jandarma buldu
Köşk ilçesinde, ormanlık alanda baygın halde bulunan alzaymır hastası kadın, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün, Kıran Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Keziban Akkuş'tan (86), haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede dedektör köpekle arama yaptı. Yaşlı kadın, aynı gün akşam saatlerinde mahalleye yakın ormanlık alanda baygın halde buldu.
İlk müdahalesi yapılan Akkuş, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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