Aydın'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Aydın
'ın Karacasu
ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yaylalı mevkisinde ağaçlık bir alanda kadın cesedi olduğunu fark edenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma
ekipleri cesedin, 8 Kasım'da Cuma Mahallesi'nde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 85 yaşındaki Elmas Altınkurt'a ait olduğunu belirledi.
Altınkurt'un cenazesi, kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Aydın
18 Kasım 2018 Pazar 19:21