04.07.2019 07:51
Haberler» Güncel» Haber

Aydın'da kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Aydın

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçip TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçip TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gencelli Mahallesi Aydın Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Kuyucak ilçesinden Denizli yönüne giden Hakkı Emir (55) yönetimindeki 09 JN 910 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil, Ramazan Kahraman (43) yönetimindeki 44 PS 539 plakalı TIR'a çarparak şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Fadime Ana Kılıç (63) ve Fatma Emir (53) öldü, sürücüsü Hakkı Emir ile 10 yaşındaki Arda Emir ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazanın ardından TIR şoförü Ramazan Kahraman gözaltına alındı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Kuyucak, Aydın, Güncel

Son Dakika Haberleri
08:37   Sudan'da arabulucular tarafları müzakereleri sürdürmeye ikna etti
08:33   İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı
08:32   Bakan Yardımcısı Sayan'dan "sosyal ağ" uyarısı
08:29   Haluk Levent yerine Azeri şarkıcı Cinare Melikzade konser verecek
08:29   Kara yollarında durum
08:28   DHA YURT BÜLTENİ - 2
08:25   Bülent Arınç: Yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar