Aydın'da kimsesiz çocuklar yararına futbol turnuvası

Aydın
'da geliri kimsesi çocuklar yararına bağışlanacak futbol turnuvası düzenlendi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) öğrencilerinin yer aldığı Aydın Kartalları UNİ ile Aydın Beşiktaşlılar Derneği "Mühendis Oktay Akdemir Halı Saha Turnuvası" düzenledi.
ADÜ Tesislerinde düzenlenen turnuvada Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Spor takımı oyuncuları da özel maç yaptı.
Turnuvanın finalinde Bold Pilot
ile Aydın Masterler takımı karşı karşıya geldi.
Normal süresi 2-2 biten karşılamada Bold Pilot takımı penaltılarda galip gelerek turnuvanın birincisi oldu.
Turnuvadan elde edilen gelirin kimsesiz çocuklar yararına bağışlanacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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