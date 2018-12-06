Aydın'da Kırsal Kesimler Beyaza Büründü

Aydın
'ın Kuyucak
ve Buharkent
ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.
Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Belenova, Ovacık
, Sarıcaova ve Buharkent Ericek
hattında başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Yağan
kar nedeniyle yolarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşların ulaşımlarının aksamaması için yolları açık tuttu. Olası bir olumsuzluğa karşı ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, "Yaşanabilecek olumsuz hava olaylarının vatandaşlarımızın hayatını etkilememesi için bütün tedbirleri aldık. Aydın Büyükşehir Belediyesi kışa hazır" dedi.
Buharkent,Kuyucak,Aydın
06 Aralık 2018 Perşembe 20:06