Aydın'da Kış Turizmi Değil Kuş Turizmi Başladı

11 Aralık 2018 Salı 10:38



11 Aralık 2018 Salı 10:38

Dünyanın en önemli kuş üreme merkezlerinden biri olan Bafa Gölü ve çevresine havaların soğuması ile birlikte kanatlı akını yaşandı. Bir anda binlerce çift kuşun akın ettiği bölgede kuşların fotoğrafını çekmek ve kuşları gözlemlemek isteyen yüzlerce kişi de bölgeye akın etti. Yaşanan bu hareketlilik bölgede kuş turizmini başlattı.Kuş ve bitki türleri açısından önemli biyolojik çeşitliliğe sahip olan ve 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türüne ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası'nda yer alan Bafa Gölü'ne son günlerde binlerce kuş geldi. Gölde yaşanan kuş hareketliliği bölgeye ayrı bir güzellik katarken, gerek fotoğraf sanatçıları gerekse kuş gözlem toplulukları Bafa Gölü'ne akın etti. Otobüslerle bölgeye gelen gruplar göldeki teleskop ve dürbünlerle kuşların hareketliliğini izleyip kuşları fotoğrafladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen kuş gözlemi ve fotoğraf çekimi etkinliğine Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda fotoğrafçı ve topluluk katıldı. Fotoğraf sanatçıları ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi'nin Kuş Gözlem Topluluğu öğrencilerinden oluşan heyetlere yaklaşık 21 yıldır bölgedeki kuşları gözlemleyip fotoğraflayarak bu konuda çeşitli kitaplar hazırlayan Doçent Dr. Ortaç Onmuş bilgilendirdi.Olumsuz hava şartlarına rağmen Söke Serçin köyü üzerinden Bafa Gölü'ne gelerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bölgede oluşturulan seyir teraslarından kuşları izleyip fotoğraflayan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.Teleskoplarla kuşların türlerini ve üreme alanlarını gözlemleyen gruplara Doç. Dr. Ortaç Onmuş rehberlik ederken gruplarla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin de bölgede yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirdi.Bafa Gölü Tabiat Parkına Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğünce yapılan seyir terasları bölgedeki kuş turizmini hareketlendirdi. Doğa tutkunları bölgeye akın edince kaçak avcılığın da önüne geçilmeye başlanıldı.Kuş ve bitki türleri açısından oldukça zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Bafa Gölü ve adalarda bulunan koruma altındaki tarihi yapıların binlerce çift kuşun doğal üreme merkezi haline geldiğini belirten Doç. Dr. Ortaç Onmuş, bu bölgenin hak ettiği şekilde tanıtılması halinde doğa severler tarafından dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi haline getirileceğini söyledi.Yaklaşık 70 türde 228 bin su kuşunun akın ettiği bölgede su kuşlarının hareketlerini izleyenler hem bölgeye hem de su kuşlarına hayran kaldı. - AYDIN