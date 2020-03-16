Aydın'da konut satışları yüzde 60,5 arttı
Aydın'da, konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,5 oranında artarak 2 bin 690 oldu.
16.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:41
Aydın 'da, konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,5 oranında artarak 2 bin 690 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre, Aydın'da konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,5 oranında artarak 2 bin 690 oldu. Bu satışların 667'si ilk satış, 2 bin 23'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3'lük payla 9. sırada yer aldı.
İpotekli satışlar arttı
Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 304,1 oranında artış göstererek 877 oldu. 877 ipotekli satışın 216'sı ilk satış, 661'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 43 bin 733 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36,8 olurken, bu oran Aydın ili için yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.
Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 oranında artış göstererek 1 813 oldu. Bu satışların 451'i ilk satış, bin 362'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 75 bin 20 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - AYDIN
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre, Aydın'da konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,5 oranında artarak 2 bin 690 oldu. Bu satışların 667'si ilk satış, 2 bin 23'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3'lük payla 9. sırada yer aldı.
İpotekli satışlar arttı
Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 304,1 oranında artış göstererek 877 oldu. 877 ipotekli satışın 216'sı ilk satış, 661'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 43 bin 733 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36,8 olurken, bu oran Aydın ili için yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.
Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 oranında artış göstererek 1 813 oldu. Bu satışların 451'i ilk satış, bin 362'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 75 bin 20 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aydın, Ekonomi
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