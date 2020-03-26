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Aydın'da "korona virüs" manzaraları

Aydın'da "korona virüs" manzaraları İçeride sosyal mesafeyi koruyarak işlem yaptırıyorlar, dışarıda dip dibe sıra bekliyorlar Dünyayı etkisi altına ve Türkiye'de görülmesi ile tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı Korona virüsüne karşı, bilinçsizlik ve vurdumduymazlık görenleri şaşırtıyor.

26.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:16
Aydın 'da "korona virüs" manzaraları
İçeride sosyal mesafeyi koruyarak işlem yaptırıyorlar, dışarıda dip dibe sıra bekliyorlar
AYDIN - Dünyayı etkisi altına ve Türkiye 'de görülmesi ile tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı Korona virüsüne karşı, bilinçsizlik ve vurdumduymazlık görenleri şaşırtıyor. Aydın'da tüm resmi kurumlara virüsün yayılmaması için girişler sosyal mesafe korunarak ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde yapılırken, kurumlara girmek için dip dibe sırada bekleyenlerin oluşturduğu görüntü herkesi şaşırtıyor. Sıra karışmasın diye önlem ve tavsiyeleri hiçe saymak zorunda kalan vatandaşlar ise soruna çare bulunmasını istediler.
Korona virüsünden dolayı mesai saatlerinde yapılan kısaltma ve kurumlara giriş işlemlerinin sosyal mesafeyi korumak için kısıtlanması ile bankaların ve çeşitli kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı kurumlarda vatandaşlar ateş ölçer ile kontrol edilip içeri tek tek alınırken bazı kurumlarda ise içeride yoğunluk olmayacak şekilde görevlilerin nezaretinde alınıyor. Hem mesai kısıtlaması hem de çalışan sayısının azalması ile işlemler ağır ilerleyince kurumlar önünde sıra bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe bir yana sıralarını kaybetmemek için dip dibe sokakta işlem kuyruğu bekliyor.
Sosyal mesafeyi korumadıklarının farkında olduklarını ancak yapacak birşeyleri olmadığını ileri süren vatandaşlar, sırada beklerken virüs kapmaktan endişe ettiklerini belirterek bu konuya çözüm bulunmasını istediler. Aydın’da ’korona virüs’ manzaraları

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Aydın, Yerel

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Aydın'da "korona virüs" manzaraları

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