Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Aydın'da Korona virüs tedbirleri gözden geçirildi - Haberler

Aydın'da Korona virüs tedbirleri gözden geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem başkanlığında ilçe müdürlerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

23.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:14
Aydın'da Korona virüs tedbirleri gözden geçirildi
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem başkanlığında ilçe müdürlerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda, gıda denetimleri esnasında uygulanması gereken koruyucu tedbirler ve işletmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar konularına değinildi.

Ayrıca Gıda İşletmelerine verilmek üzere hazırlanan "Gıda İşletmelerinde Korona virüsten Korunmak İçin 10 Altın Kural" broşürleri ile Gıda Kontrol Görevlilerinin denetim esnasında kullanımı için tek kullanımlık kıyafet, maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla Korona virüs hastalığı kaynaklı olağanüstü durumda da, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürütmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Aydın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti Haberler
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haberler
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç

Son Dakika Güncel Haberleri

Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 111'e çıktı - Haber DHA YURT BÜLTENİ -15 - Haber İSTANBUL'DA BİNLERCE KİŞİNİN YAŞADIĞI BÜYÜK SİTELERDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Haber Denizli'de 65 yaş üstü yasak dinlemiyor, tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildiler - Haber Ayvalık'ta "Vefa Destek Grubu" gönüllerde taht kuruyor - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber
Loading