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Aydın'da koronavirüs denetimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu

Aydın'da, şehrin Muğla, Denizli ve İzmir güzergahlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

01.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:29
Aydın'da koronavirüs denetimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu

Aydın 'da, şehrin Muğla , Denizli ve İzmir güzergahlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki 3 ayrı noktada uygulama yaptı.

UMKE görevlileri, sürücü ve yolcuların tek tek ateşlerini ölçtü. Vatandaşlara nereden geldiklerini soran polis ise yapılması gerekenler hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

Uygulamanın yapıldığı Muğla, Denizli ve İzmir kara yollarında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sürücülerden Hanife Bağdatlı, uygulamanın insan sağlığı için çok önemli olduğunu belirterek, "Hele bu günler çok daha dikkatli olmamız gereken bir dönem. Hasta olmayabiliriz ama enfekte olduğumuz için başkalarına taşıyıcı da olabiliriz. Herkesin kurallara uyması gerekiyor." dedi.

Ünal Semerci ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, İzmir, Muğla, Aydın, Güncel
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