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Aydın'da koronavirüs uyarılarına rağmen bazı noktalarda yoğunluk gözlendi

Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve uyarılarına rağmen bazı cadde ve bulvarlarda yoğunluk dikkati çekti.

30.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:35
Aydın 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve uyarılarına rağmen bazı cadde ve bulvarlarda yoğunluk dikkati çekti.
Kentte bazı vatandaşlar, yetkililerin Kovid-19 uyarılarını dikkate alırken bir kısmı ise önceki günlere göre dışarıda yoğunluk oluşturdu.
Adnan Menderes Bulvarı, İstasyon Meydanı ve Sevgi Yolu'nda, sakin geçen hafta sonuna göre hareketlilik yaşandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tarafından kentin tüm noktalarındaki bankların etrafı şeritle çevrilmesine rağmen bazı vatandaşların buraya oturdukları gözlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bankların etrafında toplananları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor.
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Aydın’da koronavirüs uyarılarına rağmen bazı noktalarda yoğunluk gözlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın, Güncel

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Aydın'da koronavirüs uyarılarına rağmen bazı noktalarda yoğunluk gözlendi
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