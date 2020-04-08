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Aydın'da "Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım" iddiasıyla 14 kişiye soruşturma açıldı

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyadan provokasyon amaçlı paylaşımlar yaptığı iddia edilen 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

08.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:14
Aydın'da
Aydın 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyadan provokasyon amaçlı paylaşımlar yaptığı iddia edilen 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme başlattı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Efeler, Kuşadası ve Söke ilçesinde tespit ettiği 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın, Güncel
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