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Aydın'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 kişi alkışlarla taburcu edildi

Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 2 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

10.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:10
Aydın'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 kişi alkışlarla taburcu edildi
Aydın 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 2 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aydın Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan 2 kadın hastanın, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildiği belirtildi.
Sağlığına kavuşan hastaların, vatandaşlar ve sağlık çalışanları için motivasyon kaynağı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreç boyunca tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı personelimiz, hep birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık tesislerimizde görevli bütün personelimize bu süreçte gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın, Güncel
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