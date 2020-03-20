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Aydın'da Kovid-19 tedbirleri

Nazilli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki bankların etrafını şeritle kapattı.

20.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:12
Aydın'da Kovid-19 tedbirleri
Nazilli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki bankların etrafını şeritle kapattı.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, açıklamasında, Kovid-19 karşı ilk günden itibaren tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu söyledi.
Bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini aktaran Özcan, "Belediye Meydanı'nda bulunan banklarımızda vatandaşlarımızın kalabalık bir şekilde saatlerce oturduğunu gözlemledik. Bu nedenle meydandaki tüm banklara şerit çektik. Vatandaşlarımızı hem kendisinin hem de sevdiklerinin sağlığı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.
İncirliova
İncirliova Belediyesi ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları lavanta kokulu deterjanla yıkadı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Bu salgın dünya çapında bir tehlike, asla hafife almamalı, çok dikkatli olmalıyız. Biz ne kadar dikkat eder ve önlemini alırsak ilçemizdeki insanlarımızda o kadar sağlıklı kalırlar." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kürşat Engin Özcan, İncirliova, Nazilli, Güncel

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