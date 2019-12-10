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Aydın'da KUSİ toplantısı yapıldı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı.

10.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:38Aydın'da KUSİ toplantısı yapıldı
Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, "Şimdiye kadar üç sektörle ilgili toplantı yaptık. İncir, zeytinyağı ve maden sektörü ile ilgili toplantılar yaptık. Buralarda aldığımız kararlar var. İncir'de aflatoksin makinesi ile ilgili olarak somutlaşmış bir proje yürütülüyor. Zeytinyağı ve maden sektöründe de arkadaşlarımız önemli konulara değindiler. Aydın'da Ar-Ge merkezlerimizin sayısını 2'den 12'ye çıkardık. Aydın'daki 12 Ar-Ge merkezinde toplam 290 kişi çalışıyor. Her birim kendi sektöründe bir takım yenilikler oluşturmak için gayret içindeler. Buradaki çalışmalarda toplamda 250'ye yakın proje çalışması gerçekleştirildi. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) ülkeye ivme kazandıracak, ciddi katkılar sağlayacak bir işbirliği zeminidir. Bu kurul illerde katma değer sağlama anlamında ehemmiyet arz ediyor. Aydın'da da bu kurul iyi işliyor" diye konuştu.

Toplantı kurul üyelerinin sunumları ve projelerinin değerlendirilmesi ile sonlandı. - AYDIN

Selim Köşger, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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