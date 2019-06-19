Aydın'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Aydın
il genelinde bugün öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Manisa
, İzmir
, Balıkesir
ve Aydın il geneli ile Çanakkale
'nin Çan ve Yenice
ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN