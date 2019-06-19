19.06.2019 11:48
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Aydın'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Aydın

Aydın il genelinde bugün öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Aydın il genelinde bugün öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Manisa, İzmir, Balıkesir ve Aydın il geneli ile Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Çanakkale, Aydın, Güncel

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