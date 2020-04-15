Aydın'da lise öğrencisi sattığı buzağısının gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Aydın'da 14 yaşındaki lise öğrencisi, kendisine ait buzağıyı satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
15.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:12
Dalama Mahallesi'nde yaşayan Efeler Lisesi birinci sınıf öğrencisi Emirhan Gündüz, babasının daha önce kendisine aldığı buzağıyı satıp gelirini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak istedi.
Gündüz'ün bu düşüncesini ailesiyle paylaşmasının ardından satılan buzağıdan elde edilen 6 bin lira, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandı.
Kaynak: AA
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