Aydın'da Lokantada Mutfak Tüpü Patladı

Aydın
'da lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucu dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Efeler
Mahallesi Işıklı Bulvarı'nda bulunan lokantanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekibi, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
Dumandan etkilenen iş yeri sahibi Ayfer Kahraman ve annesi Melek Dündar, 112 Acil Servis
ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Patlama sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu.
İtfaiye,Efeler,Aydın
Kaynak: AA