Aydın'da Markette Silahlı Soygun

30 Kasım 2018 Cuma 15:11



30 Kasım 2018 Cuma 15:11

Aydın'ın Çine ilçesinde önceki gün markette silahlı soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Yolboyu Mahallesi'ndeki markette silahlı soygun olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 4 şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, kasadaki paralar ve kıymetli eşyayı çaldıkları iddiasıyla A.K.K, E.A, B.Ç. ve E.A'yı gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A. ve A.K.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.