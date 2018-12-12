Aydın'da Marketteki Silahlı Soygun

Aydın
'ın Çine
ilçesinde markette silahlı soygun yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 zanlı, savcılığın itirazı sonrası tutuklandı.
Yolboyu Mahallesi'ndeki markette silahlı soygun yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.Ç. ve E.A, savcılığın itirazı üzerine gözaltına alındı.
Zanlılar, sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olay
Yolboyu Mahallesi'nde 29 Kasım'da bir markette silahlı soygun olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kasadaki paralar ve kıymetli eşyayı çaldıkları iddiasıyla A.K.K, E.A, B.Ç. ve E.A'yı gözaltına almıştı.
Zanlılardan E.A. ve A.K.K. tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Çine,Aydın
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:51