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Aydın'da marketten çıkan duman itfaiyeyi harekete geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan bir marketten çıkan duman itfaiyeyi harekete geçirdi.

27.09.2019 23:36Aydın'da marketten çıkan duman itfaiyeyi harekete geçirdi
Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan bir marketten çıkan duman itfaiyeyi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre marketler zincirinin Efeler Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı üzerinde yer alan şubesinin depo bölümünden duman yükseldiğini gören çalışanlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polisler uzun süre dumanın çıktığı yeri belirlemeye çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda itfaiye ekipleri dumanın depo bölümünde yer alan trafodaki kablonun yanmasından kaynaklandığını belirledi.

İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından bölgeden ayrıldı. - AYDIN

İtfaiye, Efeler, Polis, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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