Aydın'da Meslek Eğitimine Katkı Protokolü İmzalandı

Kaynak: İHA

Aydın'da Mesleki Eğitimine Katılım Sağlama (MEKAS) projesi kapsamında 4 meslek kuruluşu ve 18 işletme arasında meslek eğitimine katkı protokolü düzenlendi. İmzalanan protokol ile öğrenciler, burs imkanlarından yararlanacak ve istihdamda sıkıntı yaşamayacak.Aydın Meslek Lansman toplantısı Aymira Oteli Konferans Salonunda düzenlendi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Pınarcı, Aydın'daki 17 Halk Eğitim Merkezi'nin yapılan faaliyetlerle ilgili olarak bilgilendirmede bulundu. Pınarcı'nın bilgilendirme sunumunun ardından MEKAS projesi kapsamında yapılan çalışmaların yer aldığı video izlendi. Konuşmaların ardından Meslek okulları arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Aydın'da faaliyet gösteren 4 meslek kuruluşu ve 18 işletme yetkilisinin katılımı ile meslek eğitimine katkı protokolü imzalandı.Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş toplantıda yaptığı konuşmada, "Ülkemizde yatırımlar hızlanmış ve üretim çeşitlendirilmiştir. Bu değişimden en çok etkilenen alanların başında eğitim gelmektedir. Üretimdeki çeşitlenmelerle birlikte yeni meslek çeşitleri ve alanları ortaya çıkmıştır. Bizler hayat boyu öğrenme ile mesleki eğitim programlarımızla daha karmaşık yapıya dönen mesleki çalışma alanlarında öğrenmeye erişimin sağlanmasını hedeflemekteyiz. Çalışma verimliliğimizi yükselterek iş gücüne katılım oranlarının daha yukarılara taşımak istiyoruz. Tüm tarafların bir arada olduğu bu toplantının hayat boyu öğrenmenin hangi programlara ihtiyacımız olduğunun tespiti ve mesleki eğitimde kamu özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi açısından Aydınımızın geleceğinde olumlu sonuçlar çıkarmasını temenni ediyoruz" dedi.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise insan hayatında eğitimin öneminden bahsederek, "Var olmaya devam ettiğimiz sürece, öğrenmeye devam edeceğiz. Eğitim ülkemizdeki çok önemli hususlardan birisidir. Şunu bütün vatandaşlara kabul ettirmemiz lazım. Hiçbir meslek diğerinden daha onurlu veya onursuz değildir. Alnınızın terini silerek rızkınızı kazandığınız meslekler onurludur. Aydın'da işsizlik rakamları Türkiye ortalamasının altında. Türkiye'de yüzde 10,3 Aydın'da yüzde 7,1. Aydın'da bu rakamın yüzde sıfır olması lazım. Bu 7.1'lik kesim elinde bir mesleği olmayan vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ne iş olsa yaparım diyen insana iş veremezsiniz. Mesleki eğitimin öneminin altını çizmekle bugün işverenlerle birlikte bir protokol imzalayacağız. Çocuklarımızın gençlerimizin mesleki eğitime yönlendirilmesi için elimizi taşın altına koymamız lazım. Bu süreç böyle devam etiği sürece ileride işletmelerde çalışacak ara eleman bulamayacak duruma geleceğiz. Bütün işverenlerimizin kendilerine çalışacak eleman bulmaları için insiyatif almaları gerekiyor" diye konuştu.Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - AYDIN