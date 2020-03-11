Aydın'da metruk binada yangın
Aydın'ın Efeler ilçesindeki metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Aydın'ın Efeler ilçesindeki metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Güzelhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 52 sokak üzerinde bulunan metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Yangın, saat 23.30 sıralarında Güzelhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 52 sokak üzerinde bulunan metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Haberler
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Haberler
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın