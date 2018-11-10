Aydın'da Meyve Hırsızı Yakalandı

Aydın
'ın Efeler
ilçesinde meyve sebze halinden kasayla meyve çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan O.K. (17) polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi
680 sokaktaki meyve sebze halinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine gittikleri meyve sebze halinde O.K'yı yakaladı. Kasalarla meyve çalarken suçüstü yakalanan O.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
O.K.'nin meyve dolu kasaları dışarıya çıkartırkenki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. - AYDIN
Ata Mahallesi,Polis,Efeler,Aydın
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:42