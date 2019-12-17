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Aydın'da midibüs sürücüsünün rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi araç kamerasında

Aydın'da şehir içi halk midibüsü şoförünün, rahatsızlanan bir kadın yolcusunu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirmesi, araç kamerasınca kaydedildi.

17.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:24Aydın'da midibüs sürücüsünün rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi araç kamerasında
'da şehir içi halk midibüsü şoförünün, rahatsızlanan bir kadın yolcusunu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirmesi, araç kamerasınca kaydedildi.
Ata Mahallesi'nden şehir içi halk midibüsüne binen kadın yolcu, Adnan Menderes Bulvarı'nda rahatsızlandı. Kadına ilk müdahale diğer yolcular tarafından yapılırken, sürücü Muharrem Ateş, güzergahını değiştirerek kadını Aydın Devlet Hastanesine götürdü.
Gazetecilere açıklama yapan Ateş, yolcuyu hastaneye yetiştirmek için aracının dörtlülerini yakıp hızlandığını söyledi.
Yolcusunu hastaneye yetiştirdiği için mutlu olduğunu belirten Ateş, yolcusunun sağlık durumunu merak ettiğini dile getirdi. Ateş, "İnsanlık görevimi yaptım. Çünkü şoförlük kutsal bir meslektir." ifadelerini kullandı.
Araç kamerasına yansıyan görüntülerde araçtakilerin fenalaşan yolcuya müdahaleleri ve kadının hastaneye götürülme anı yer alıyor.

Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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