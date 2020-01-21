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Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobile çarparak olay yerinden kaçan minibüs şoförünün, 1 kilometre sonra bir tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

21.01.2020 02:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 02:33
'ın ilçesinde otomobile çarparak olay yerinden kaçan minibüs şoförünün, 1 kilometre sonra bir tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Işık'ın kullandığı 43 VH 420 plakalı minibüs, Aydın-İzmir kara yolu Hıdırbeylli Mahallesi mevkisinde Aslan Taş'ın kullandığı 35 HD 0566 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin durumu vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası minibüste sıkışan sürücü ve yanındaki Ali Ceviz, ekiplerce kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Işık'ın kazadan önce yaklaşık 1 kilometre gerideki Söke Kavşağı mevkisinde bir otomobile çarptıktan sonra kaçtığı öğrenildi.
Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı

Ayhan Işık, Germencik, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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