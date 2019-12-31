Haberler » 3. Sayfa » Aydın'da miras kavgası cinayetle bitti - Haberler

Aydın'da miras kavgası cinayetle bitti

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi, miras meselesi yüzünden tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

31.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:58 Aydın'da miras kavgası cinayetle bitti
'ın ilçesinde bir kişi, miras meselesi yüzünden tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Olay, Çine Sanayi Sitesi A Blok'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki dükkanında akü satışı ile uğraşan Adil Bağdatlı (80), eşinin yeğeni Halil Ö. ile iddiaya göre miras kalan bir arazi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Ö., yanında getirdiği silahla Bağdatlı'nın kafasına bir el ateş ederek vurdu. Akrabasını vurduktan sonra olay yerinden ayrılan Halil Ö., Aydın-Muğla karayolu üzerindeki polis uygulama noktasına giderek polislere olayı anlatarak teslim oldu. Olay yerine giden polis ekipleri Bağdatlı'nın kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bağdatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Aydın, Çine, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:58   ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Haberler
19:57   Kocaeli'de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:55   Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
19:54   Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
18:55   Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler
18:07   Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız - Haberler
31.12.2019 20:16:10