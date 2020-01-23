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Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki motosikletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

23.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:24Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
'ın ilçesinde park halindeki motosikletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıoğlu Mahallesi'nde park halindeki 2 motosikletin çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İ.Ö. (36) ve F.Y. (38) olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla saklandıkları evde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: AA

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