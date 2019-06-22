22.06.2019 08:00
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Aydın'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü

Aydın

Denizli karayolunda kontrolden çıkıp refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Can A. (21), yaşamını yitirdi.

AYDIN- Denizli karayolunda kontrolden çıkıp refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Can A. (21), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Atça yönüne giden Mustafa Can A. yönetimindeki plakasız motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Karşı şeride uçan motosikletin sürücüsü Mustafa Can A., metrelerce sürüklendi. Kazada, Mustafa Can A., yaşamını yitirdi.
Mustafa Can A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Atça , Denizli , Aydın , Güncel

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