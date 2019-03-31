Aydın'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 3 Yaralı

AYDIN(AA)- Aydın
'ın Çine
ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mutlu Meşekıran (16) yönetimindeki 48 UK 439 plakalı motosiklet, Adnan Menderes
Bulvarı Otogar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriye Günay'a (54) çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Meşekıran ile motosiklete bulunan Yakup Martin (15) yaralandı. Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Menderes, Çine, Aydın, Güncel
Kaynak: AA