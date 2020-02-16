Haberler » Güncel » Aydın'da motosikletiyle ağaca çarpan üniversite öğrencisi öldü - Haber

Aydın'da motosikletiyle ağaca çarpan üniversite öğrencisi öldü

Kuşadası ilçesinde kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

16.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:28Aydın'da motosikletiyle ağaca çarpan üniversite öğrencisi öldü
ilçesinde kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Ali Rıza (23) yönetimindeki 35 AT 2797 plakalı motosiklet, Hüseyin Can Bulvarı'nda virajı alamayarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Erkan Çelebi (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Rıza Gökkaya hayatını kaybetti. Erkan Çelebi'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Gökkaya ve Çelebi'nin, motosiklet grubuyla, Aydın'dan Kuşadası'na gezmeye geldikleri öğrenildi.

Kuşadası, Gökkaya, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 21:11:16