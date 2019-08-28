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Aydın'da nemle birlikte sıcak hava bunaltıyor

Aydın'da bir haftadan bu yana etkili olan nemli hava ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.

28.08.2019 11:23 Aydın'da nemle birlikte sıcak hava bunaltıyor
Aydın'da bir haftadan bu yana etkili olan nemli hava ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Aşırı sıcaklıklar ile birlikte kent merkezindeki termometreler 40 dereceye ulaşırken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık arttı. Aydın'ın en işlek alanlarından olan Atatürk Kent Meydanı çevresinde, öğlen ve öğleden sonraki saatlerde vatandaşlar dışarıya çıkmayı tercih etmezken, dışarıda olan vatandaşlar ise ağaç altlarına ve gölgelere kendilerini attı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam edeceği bildirilirken, yetkililer vatandaşlara sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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