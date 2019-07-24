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Aydın'da öğrenci yurdunda yangın

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir öğrenci yurdunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

24.07.2019 12:46 Aydın'da öğrenci yurdunda yangın
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir öğrenci yurdunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Güzelhisar Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı bir öğrenci yurdunun 6'ıncı katındaki yatakhane bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden yurt görevlileri itfaiyeye haber vererek, öğrencileri tahliye etti. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangındaki dumandan etkilenen bir yurt görevlisi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Güzelhisar, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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