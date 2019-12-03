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Aydın'da öğrencilerden tekerlekli basketbol takımına destek

Aydın'da ortaokul ve lise öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını ziyaret etti.

03.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:22Aydın'da öğrencilerden tekerlekli basketbol takımına destek
'da ortaokul ve lise öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı oyuncularını ziyaret etti.
Aydın Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Aydın Genç Efeler Spor Kulübü ile Yeşil Gönen Bedensel Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı izledi.
Öğretmenleri eşliğinde karşılaşmayı izleyen öğrenciler, "Hayatı paylaşmak için engel yok", "Sevgi varsa engel yok", "Sizleri önemsiyoruz, seviyoruz azim ve kararlılığınızı takdirle karşılıyoruz" sloganları attı.
Öğrenciler karşılaşmanın ardından sporculara çiçek takdim etti.

Adnan Menderes, basketbol, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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