Aydın'da öğrencilere "Balık ye sağlıklı ol" eğitimi verildi
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Aydın'da 240 öğrenciye "Balık ye sağlıklı ol" eğitimi verildi.
15.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:42
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Aydın'da 240 öğrenciye "Balık ye sağlıklı ol" eğitimi verildi.
Etkinliğin Şubat ayı programında, Efeler ilçesi Kızılcaköy Şehit İdris Atalan İlkokulu, Umurbey İlkokulu, Mart ayı programında ise Efeler Gazi Paşa İlkokulu, Yılmaz Köy İlkokulu ve Kocagür İlokullarında, 4'üncü sınıflara olmak üzere, toplamda 240 öğrenciye eğitim verildi. İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, vücudumuz için gerekli olan omega-3, vitamin ve amino asitler ile kalsiyum, fosfor gibi minerallerin balık ve diğer su ürünlerinde bol miktarda bulunduğu belirtilerek özellikle büyüme çağındaki bireylerin haftada en az iki kez balık tüketmesinin fiziksel ve zeka gelişimlerine önemli faydalar sağlayacağı öğrencilere anlatıldı.
Okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından da desteklenen eğitim faaliyetleri sonunda katılımcı öğrencilere su ürünleri temalı hediyeler verildi. - AYDIN
Etkinliğin Şubat ayı programında, Efeler ilçesi Kızılcaköy Şehit İdris Atalan İlkokulu, Umurbey İlkokulu, Mart ayı programında ise Efeler Gazi Paşa İlkokulu, Yılmaz Köy İlkokulu ve Kocagür İlokullarında, 4'üncü sınıflara olmak üzere, toplamda 240 öğrenciye eğitim verildi. İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, vücudumuz için gerekli olan omega-3, vitamin ve amino asitler ile kalsiyum, fosfor gibi minerallerin balık ve diğer su ürünlerinde bol miktarda bulunduğu belirtilerek özellikle büyüme çağındaki bireylerin haftada en az iki kez balık tüketmesinin fiziksel ve zeka gelişimlerine önemli faydalar sağlayacağı öğrencilere anlatıldı.
Okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından da desteklenen eğitim faaliyetleri sonunda katılımcı öğrencilere su ürünleri temalı hediyeler verildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
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