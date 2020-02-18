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Aydın'da öğrencilere tüketici hakları anlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Haklarını Bil, Bilinçli Tüket' sloganı ile hazırlanan eğitim öğrencilere anlatıldı.

18.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:17Aydın'da öğrencilere tüketici hakları anlatıldı
'ın ilçesinde 'Haklarını Bil, Bilinçli Tüket' sloganı ile hazırlanan eğitim öğrencilere anlatıldı.

Efeler Kaymakamlığı, İl Ticaret Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Haklarını Bil, Bilinçli Tüket" sloganı ile hazırlanan tüketici hakları eğitimi Efeler Osman Yozgatlı Mahallesinde bulunan Osman Yozgatlı Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitimde 8. sınıf öğrencilerine İl Ticaret Müdürlüğünde görevli Selahattin Zengi tarafından tüketici hakları ile ilgili sunum yapıldı. Eğitime Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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