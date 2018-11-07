Aydın'da Öğretim Görevlisi Açığa Alındı

Aydın Adnan Menderes
Üniversitesinde (ADÜ) görevli öğretim görevlisinin, sosyal medya paylaşımlarında Kur'an-ı Kerim ile dalga geçtiği iddiasıyla hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılarak açığa alındığı bildirildi.
Üniversitenin resmi sitesinde yapılan açıklamada, İktisat Fakültesinde görev yapan Araştırma Görevlisi C.G.'nin kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kur'an-ı Kerim ile dalga geçtiği bildirildi.
Açıklamanın devamında, "İlgili kişinin sosyal medya hesapları incelenmiş ve küfürlü paylaşımları da tespit edilmiştir. Kamuoyunda infiale yol açan ve akademisyenlikle bağdaşmayan bu durumdan dolayı ilgili kişi hakkında soruşturma açılmış ve kişi açığa alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.
Menderes,Aydın Adnan
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:16