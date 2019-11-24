Haberler » Güncel » Aydın'da öğretmenler günü için beğenilen klip - Haber

Aydın'da öğretmenler günü için beğenilen klip

Aydın'da öğretmenler günü için beğenilen klipAydın'ın Söke ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğrencilerin seslendirdiği bestenin klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

24.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:50
'da öğretmenler günü için beğenilen klip
Aydın'ın ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğrencilerin seslendirdiği bestenin klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Söke Belediyesi ile Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan çeşitli kurslara katılan her meslek grubundan kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel klip çekti. 'Başöğretmen' adlı türküye çekilen klipte, ilçenin tarihi ve turizme açık yerleri de yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni topladı. Klipte öğretmeninden emlak danışmanına, gitar eğitmeninden; memur, kadın kuaförü, aşçı, emekli, ev hanımı, işçi ve esnaf olan kursiyerler sahne aldı.
Aydın'da öğretmenler günü için beğenilen klip

Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:04 Öğretmenler Günü
17:04 Zonguldak'ta fabrikadaki patlama
17:02 Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu
17:02 Taksim'de kavgada kağıt toplayıcısı yaralandı
16:57 Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
24.11.2019 17:04:31