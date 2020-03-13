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Aydın'da olaylı gece

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda kız arkadaşıyla tartışan şahıs cama çıkarak atlayacağını söyledi.

13.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:15
Aydın'da olaylı gece

Aydın 'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda kız arkadaşıyla tartışan şahıs cama çıkarak atlayacağını söyledi.


Olay, saat: 22.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle 213 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. nedeni belirlenemeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren N.S. bulunduğu evin canıma çıktı ve kendini camdan atacağını söyledi.


Çevredekiler durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre N.S.'yi ikna etmek için uğraştı. Polisin ikna çabaları sonuç verdi ve N.S. ikna ederek aşağıya indirildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Orta Mahalle, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

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