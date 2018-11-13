Aydın'da Otobüs Şoförlerinin Haksız Yere İşten Çıkartıldığı İddiası

13 Kasım 2018 Salı 14:06



13 Kasım 2018 Salı 14:06

Aydın Büyükşehir Belediyesinin disiplinsiz davrandıkları iddiasıyla işten çıkardığı 9 şehir içi otobüs şoförüne destek veren çeşitli sendikaların üyeleri yürüyüş yaptı.DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, sendikal faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle işten haksız yere çıkarıldıklarını savunan ve Atatürk Kent Meydanı'nda çadır kurup oturma eylemi yapan 9 şehir içi otobüs şoförünü ziyaret etti. Bir süre slogan atan grup, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesine kadar yürüdü. Burada konuşma yapan Çerkezoğlu, 9 işçinin DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikasına üye olduğunu, sendikanın çoğunluğu sağlamasının ardından 9 işçinin işten çıkarıldığını ileri sürdü.Çerkezoğlu, şöyle devam etti:"Bu arkadaşlarımızın işten çıkartılmasının nedeni sendikalı, DİSK'li olmalarıdır. Eğer mesele sendikalı, DİSK'li olmaları değilse neden bu iş yerinde örgütlenme tamamlandıktan sonra işten çıkartıldılar? Neden hala iş yerinde çalışmakta olan arkadaşlarımıza sendikadan istifa etmeleri ve başka bir sendikaya üye olmaları baskısı yapılmaktadır? Neden Aydın Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve Sayın Başkan sendikamızın yetkisine itiraz etmiş, toplu sözleşme görüşmelerine hala başlamamış ve bunu engellemektedir?"Çerkezoğlu, 128 gündür duruma tepki gösteren işçilerin bir an önce işbaşı yapmasını, iş yerinde çalışan diğer işçiler üzerindeki sendikal baskılara da son verilmesini istedi."Babamı işten çıkardınız, bayram yaşatmadınız"İşten çıkartılanlardan Okan Aslan'ın 9 yaşındaki kızı Ayşegül Aslan, "Babamı işten çıkardınız, bayram yaşatmadınız. Okulda kullanacağım defter kalemim olmasına engel oldunuz. Biz çocuklara geleceği böyle mi emanet ediyorsunuz?" dedi.Torunu konuşurken gözyaşı döken 68 yaşındaki Melek Aslan ise "Benim çocuğum, hırsızlık yapmamış, saygısızlık yapmamış, neden işten çıkartıyorlar? Ben de bir anneyim. Ben çocuğumun yanındayım. Özlem Çerçioğlu kapılarımıza geliyordun, 'İş, AŞ vereceğim' diyordun. Böyle mi iş veriyorsun?" diye konuştu.