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Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

17.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:06Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Yormaz yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi Aydın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin tavanı kesilerek çıkarılabildi.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı kurtarılan sürücü Yormaz, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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