Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Yormaz yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi Aydın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin tavanı kesilerek çıkarılabildi.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı kurtarılan sürücü Yormaz, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.