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Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metre sürüklenen lüks otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi hayatını kaybederken sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

17.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:27

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 200 metre sürüklenerek hurdaya dönen lüks araçtan, araç sürücüsü sağ olarak çıkarıldı.

200 METRE SÜRÜKLENDİ, AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Ali Yormaz yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi Aydın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

2 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin tavanı kesilerek çıkarılabildi. Araçtaki Ebru Doğan (18) ile Serhat Ellezer'in (21) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Yaralı kurtarılan sürücü Yormaz, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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