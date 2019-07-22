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Aydın'da otomobil eczaneye girdi

Aydın'ın Çine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, eczaneye girdi, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

22.07.2019 15:45 Aydın
Aydın'ın Çine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, eczaneye girdi, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yavaş Caddesi'nden Çine merkezine hareket halinde olan N.S. idaresindeki 48 Y 1442 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine cadde üzerindeki bir eczaneye girdi. Dükkanda çalışanlar olayın şoku ile kendilerini dışarıya atarken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobilde ve eczanede maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın, Çine, 3. Sayfa

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