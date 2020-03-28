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Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

28.03.2020 01:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:10
Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aydın 'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Ortaklar'dan Germencik istikametine giden Selim Doğan (35) idaresindeki 09 TG 270 plakalı otomobil, Yusuf Bircan (24) yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil elektrik direğine, kamyonet ise bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu.
Sürücüler ile otomobildeki Hayriye Doğan, sıkıştıkları araçlardan ekipler tarafından çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Bircan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Öte yandan, Yusuf Bircan'ın Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Germencik, Aydın, Güncel

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